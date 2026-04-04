Adolescente é proibida de sair para encontrar o namorado, surta e bate nos familiares em Dourados

Uma adolescente de 16 anos foi levada à delegacia após uma briga familiar na tarde desta sexta-feira (3), no bairro Jardim Flórida, em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma situação de violência doméstica. A chamada foi feita pela própria adolescente.

No local, os policiais conversaram com a mãe da jovem, de 48 anos, a irmã, de 29, e um primo. De acordo com a família, a discussão começou depois que a mãe proibiu a adolescente de sair para encontrar o namorado.

Ainda conforme o relato, o homem é maior de idade e, segundo os familiares, exerce influência negativa sobre a jovem. O relacionamento teria cerca de três meses.

Durante a confusão, houve agressões entre os envolvidos. Apesar disso, ninguém precisou de atendimento médico.

A adolescente foi levada na viatura até a delegacia, enquanto os demais foram por meios próprios. Na unidade policial, todos foram orientados sobre os procedimentos legais, incluindo a possibilidade de solicitar medida protetiva.

O caso foi registrado como vias de fato e lesão corporal no contexto de violência doméstica e será acompanhado pelas autoridades.

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