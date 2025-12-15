Adolescente é socorrido após ser golpeado várias vezes com facão em Dourados

Um adolescente de 17 anos precisou ser socorrido só ser esfaqueado na madrugada deste domingo (14), na rodovia MS-156, na entrada da Aldeia Jaguapiru, em Dourados

Conforme as informações iniciais, as equipes da Polícia Militar e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados por volta das 5h30.

Ao chegar no endereço indicado, encontraram a vítima com ferimentos nas pernas e nos braços, com sangramento ativo. Ele então foi socorrido e levado para o Hospital da Vida, onde precisou passar por atendimento especializado.

O site Ponta Porã News detalhou que apesar do socorro, não foram divulgados detalhes a respeito do estado de saúde do rapaz. Além disso, a dinâmica de como tudo teria acontecido está sendo apurada.

O caso acabou sendo registrado como tentativa de homicídio na delegacia local.

