Polícia

Adolescente é socorrido após ser golpeado várias vezes com facão em Dourados

Ele foi levado ao Hospital da Vida, onde passou por atendimento médico especializado

15 dezembro 2025 - 13h54Brenda Assis
FacãoFacão   (Imagem ilustrativa )

Um adolescente de 17 anos precisou ser socorrido só ser esfaqueado na madrugada deste domingo (14), na rodovia MS-156, na entrada da Aldeia Jaguapiru, em Dourados

Conforme as informações iniciais,  as equipes da Polícia Militar e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados por volta das 5h30. 

Ao chegar no endereço indicado, encontraram a vítima com ferimentos nas pernas e nos braços, com sangramento ativo. Ele então foi socorrido e levado para o Hospital da Vida, onde precisou passar por atendimento especializado. 

O site Ponta Porã News detalhou que apesar do socorro, não foram divulgados detalhes a respeito do estado de saúde do rapaz. Além disso, a dinâmica de como tudo teria acontecido está sendo apurada. 

O caso acabou sendo registrado como tentativa de homicídio na delegacia local.

