Adolescente é socorrido em estado grave após carro bater em poste de luz na Capital

Um adolescente, de aproximadamente 16 anos, foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros após o carro em que ele estava bater um poste de iluminação pública na Rua Assunção, região da Vila Morumbi, em Campo Grande.

Conforme o apurado pela reportagem do JD1 Notícias, ele era passageiro da frente de um Toyota Etios, que era conduzido por outro adolescente da mesma idade. Os dois estavam acompanhados de mais um amigo. Motorista e o passageiro de trás do carro tiveram ferimentos leves.

O passageiro em estado mais grave, foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande desacordado. Mas não tinha ferimentos aparentes pelo corpo. Por conta da dinâmica e também da quantidade de vítimas, diversas viaturas de salvamento acabaram sendo empenhadas para o socorro.

O condutor contou aos militares que estava seguindo pela rua quando, em determinado momento, acabou perdendo o controle do veículo. Por conta disso, o Etios subiu a calçada e atingiu em cheio o poste. A suspeita é que o carro tenha derrapado na pista, já que estava com os pneus carecas e chovia no momento do momento do acidente.

Equipes do Batalhão de Trânsito da Policia Militar também foram acionadas, para fazer o registro da ocorrência.

