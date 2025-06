Adolescente é socorrido em estado grave após sofrer acidente de moto em Ivinhema

Um adolescente, de 17 anos, precisou ser socorrido depois de se acidentar na tarde de segunda-feira (23), na avenida Reinaldo Massi, nas proximidades do Fórum da cidade de Ivinhema.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, o rapaz era piloto da moto. Em determinado momento, perdeu o controle de direção e colidiu violentamente contra um coqueiro, localizado no canteiro central da via.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, ele estava caído no chão, consciente e orientado, mas com uma grave fratura exposta na perna esquerda. Após ser imobilizado no local, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal para receber atendimento médico especializado.

Além do socorro, a Polícia Militar também foi acionada, fazendo os atendimentos da ocorrência.

