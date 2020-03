Adolescente Ã© suspeita de matar homem a facadas no Jardim Carioca

José Apolinário dos Santos, de 58 anos, foi morto a golpes de faca, na região do Jardim Carioca, em Campo Grande nessa noite de sábado (7).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a suspeita pelo crime é uma adolescente conhecida na região por pedir dinheiro à vítima, está foragida.

O crime aconteceu por volta das 23h de ontem (7), na Rua Lisianto. Ainda de acordo com o registro policial, a equipe foi acionada para atender a ocorrência e quando chegou ao local encontrou a vítima morta. Ao lado do corpo havia uma sacola de plástico com uma faca de desossa de cabo branco.

Á polícia, testemunhas contaram que a autora é uma adolescente de cabelo cacheado, magra, morena que costumava pedir dinheiro à vítima. Foram feitas rondas na região em busca da garota, mas sem sucesso. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro

