Adolescente entra armado em escola mata um e deixa dois gravemente feridos

Duas pessoas ficaram feridas e uma morreu após um adolescente entrar armado e efetuar disparos dentro da Escola Estadual Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (23). Ele foi preso em flagrante.

Conforme as informações iniciais, o atirador seria do 1° ano do Ensino Médio. Ele feriu três pessoas, sendo que uma das vítimas sofreu ferimento na cabeça, outra no tórax e a terceira, na clavícula. O g1 apurou junto a SSP (Secretaria de Segurança Pública), que os feridos foram levados para o pronto-socorro do Hospital Sapopemba. No entanto, uma das vítimas acabou falecendo momento depois de dar entrada na unidade de saúde.

O tiroteio aconteceu por volta das 7h20 e a Polícia Militar foi chamada por volta das 7h30 para atender a ocorrência na Rua Senador Lino Coelho.

O helicóptero da PM foi ao local, além de outras 20 viaturas da PM, para atender a ocorrência. Pais de alunos foram até a unidade após serem informados sobre o caso.

