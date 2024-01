Adolescente era 'líder' de grupo especializado em roubos em Corumbá

A Polícia acredita que um adolescente comandava um grupo que praticava roubos em Corumbá e região. Além dele, outros quatro homens foram identificados durante as investigações da Operação Inviolável deflagrada nesta terça-feira (16).

Conforme as informações policiais, foram cumpridos cinco mandados de prisão, uma de internação provisória do adolescente infrator e seis mandados de busca e apreensão. Além disso, durantes as buscas, foram presas duas pessoas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.

A operação teve como objetivo combater associação criminosa especializada em cometer crimes de roubos a residência, mediante a restrição da liberdade das vítimas, utilizando armas de fogo, e roubo de veículos transportados para o exterior.

As investigações tiveram início em novembro, após uma série de roubos a residência serem praticados nos bairros Centro América e Previsul, na cidade de Corumbá, e, também, na cidade de Ladário.

Todos os envolvidos foram identificados, sendo os quatro maiores e o menor de idade, este último apontado como o mentor intelectual dos crimes. A polícia localizou ainda uma “boca de fumo” onde parte dos objetos roubados eram vendidos pelos infratores.

Nesta “boca de fumo” foi realizada busca, onde foram apreendidos: um televisor e um tablet, provenientes de atividades criminosas, e, drogas. Os presos serão encaminhados ao presídio e o menor apreendido será encaminhado à Unei (Unidade Educacional de Internação), onde permanecerão à disposição do poder judiciário.

