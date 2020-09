Adolescente esfaqueia a própria mãe durante bebedeira

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

Uma mulher identificada como Mariza, 40 anos, foi ferida pelo próprio filho com uma facada na madrugada desta terça-feira (8), no Bairro Dioclécio Artuzi, em Dourados.

Conforme informações do Dourados News, a vítima estava ingerindo bebida alcoólica com o filho de 17 anos quando houve uma discussão, por motivos ainda desconhecidos, e ele atacou a mãe com uma facada na perna.

Uma equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), socorreu a vítima que foi encaminhada para o Hospital da Vida. Já o autor fugiu do local.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

