Adolescente esfaqueia dono de mercado durante assalto em Sonora

Um adolescente, de 17 anos, foi detido após esfaquear um homem enquanto cometida um assalto na tarde de domingo (29), Rua Adalberto Bozoki na região central de Sonora.

De acordo com as informações policiais, os militares foram ao local e localizaram o suspeito que havia tentado roubar o comércio com uma faca, porém o proprietário de 50 anos entrou em luta corporal e acabou sendo esfaqueado.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital da cidade, onde recebeu atendimento médico. O adolescente foi apreendido e encaminhado para a delegacia juntamente com a faca utilizada no delito para as demais providências.

Deixe seu Comentário

Leia Também