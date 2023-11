Adolescente espancado em Três Lagoas tem morte cerebral declarada

O adolescente Paulo Sergio Ramos dos Santos, de 17 anos, que havia sido espancado por um grupo de pessoas em uma briga generalizada, em Três Lagoas, morreu no Hospital Auxiliadora durante a sexta-feira (10).

Conforme as informações iniciais, a briga aconteceu nas imediações do Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez na Lagoa Maior, na noite de quinta-feira (9). Ele teria sido atingido por um golpe com um ferro conhecido como soco inglês, na têmpora ventral direita popularmente conhecida como ‘fonte’.

Paulo chegou a ser socorrido ainda com vida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levado em estado gravíssimo para o hospital. Porém, o rapaz acabou tendo a morte encefálica declarada pela equipe médica.

O site JP News, noticiou que depois de atingir a vítima, o autor do fugiu correndo. O caso segue em investigação pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.

