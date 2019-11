Adolescente está a mais de uma semana desaparecida

Ingrid Lopes Ribeiro, 13 anos, desapareceu na tarde do dia 27 de outubro, no município onde mora, Chapadão do Sul.

De acordo com a mãe da desaparecida, Rosângela Lopes, a adolescente estava na casa de uma amiga, perto da Patrulha Mirim, quando saiu para casa de outra amiga buscar o seu documento e não retornou mais.

A mãe de Ingrid aguarda por qualquer tipo de informação que ajude a encontra-la no telefone (67)3562-2488 ou no WhatsApp (67)99984-4074.

