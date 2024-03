Adolescente ferido em execuÃ§Ã£o do pai estÃ¡ internado na UTI da Santa Casa

Saiba Mais Polícia AGORA: Dono de mecânica é assassinado a tiros na frente do filho no Rita Vieira

O adolescente, de 15 anos, filho de Sergio Augusto Pereira, morto a tiros na frente da própria residência na noite desta terça-feira (19), também ficou ferido no atentado e está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Campo Grande, após ser atingido por um dos tiros na região da barriga, que pode ter atingido seu rim e a coluna.

As informações foram repassadas pela madrasta da vítima para a polícia, enquanto as autoridades realizavam os trabalhos de praxe em relação ao homicídio.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, o adolescente estava no banco do carona da Fiat Strada, que era conduzida por Sergio.

A emboscada aconteceu quando os dois chegaram na residência, na rua Irene Vilela Ferreira, no Rita Veira, e foram surpreendidos por dois indivíduos em uma motocicleta.

O garupa da moto desceu e efetuou pelo menos cinco disparos, atingindo Sergio no rosto do lado esquerdo, abaixo da axila esquerda e nas costas, logo abaixo da nuca e escapula. Já o adolescente foi atingido na região da barriga, mas o disparo também pode ter atingido seu rim e a coluna.

O garoto foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa, onde permanece internado.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia AGORA: Dono de mecânica é assassinado a tiros na frente do filho no Rita Vieira

Deixe seu Comentário

Leia Também