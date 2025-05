Adolescente fica feriado após cair de Scooter elétrica e bater a cabeça em Três Lagoas

Um adolescente, de 16 anos, ficou feriado após cair de uma scooter elétrica e bater a cabeça durante o final da tarde desta terça-feira (29), no cruzamento da Avenida Jari Mercante com a Rua Wilson C. Viana, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

Conforme o site Arapuã News, o rapaz estava andando quando acabou perdendo o controle de direção ao passar por uma boca de lobo. Por conta do impacto, ele caiu e bateu a cabeça no chão, já que estava sem capacete.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, prestando os primeiros socorros e encaminhando o rapaz para uma unidade de saúde.

O pai do adolescente esteve no local e acompanhou o trabalho das equipes.

