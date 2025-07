Adolescente fica ferido após ser atropelado por carro em Nova Andradina

Um adolescente, de 16 anos, ficou ferido ao sofrer um acidente durante o final da tarde de segunda-feira (30), após ser atingido por um carro no cruzamento da Avenida José Heitor de Almeida Camargo com a rua Redentor, na região central de Nova Andradina.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, a vítima estava de bicicleta quando foi atingido pelo carro. Por conta da colisão, ele foi arremessado ao solo, ficando com um corte no queixo e escoriações pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo o rapaz o encaminhando para o Pronto-Socorro do Hospital Regional. A dinâmica exata do acidente está sendo investigada pelas autoridades.

O motorista do veículo prestou todos os esclarecimentos necessários para a Polícia Militar, que também foi chamada para atender o caso.

