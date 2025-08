Adolescente fica com 'as tripas para fora' após ser esfaqueado em Dourados

Um adolescente, de 17 anos, foi esfaqueado durante a noite de domingo (3), na Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, o menor estava acompanhado do irmão, de 22 anos, quando foi surpreendido pelo suspeito, de 32 anos. Sem dizer nada, o homem se aproximou e golpeou a vítima no abdômen.

Por conta do ferimento, o adolescente teve as vísceras expostas, sendo socorrido e encaminhado a um hospital da cidade, onde está internado. Mesmo com o ferimento, o estado de saúde dele não é considerado grave.

Ainda segundo o site, o crime foi motivado porque o suspeito estava com ciúmes, porque a vítima começou a ter contato com a ex do autor.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais da cidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também