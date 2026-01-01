Adolescente foge da casa do pai após ser espancado com fio de cobre em Campo Grande

Adolescente, de 13 anos, fugiu da casa do pai, de 31 anos, durante a manhã desta quinta-feira, dia 1º, após não suportar as agressões com fios de cobre, xingamentos e maus-tratos que vinha sofrendo nos últimos dias ao passar o fim de ano na residência, no Parque do Lageado, em Campo Grande.
O garoto mora com a mãe, de 27 anos, na cidade de Guia Lopes da Laguna, mas diante das férias, a intenção era aproveitar o final do ano e ficar com o pai. Contudo, sem sucesso.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o menor fugiu da casa e foi localizado na região do Terminal Guaicurus por um guarda municipal, que encaminhou o garoto para atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.
A Polícia Militar foi acionada e ao contactar a assistência social da unidade de saúde, conseguiu conversar com o adolescente. Ele relatou que está há 7 dias ficando na casa do pai, mas desde então vem sofrendo xingamentos e maus-tratos.
Há dois dias, segundo o garoto, ele sofreu agressões do pai, que usou um fio de cobre para agredi-lo. A lesão ainda era visível e foi verificada pelos policiais que atenderam a ocorrência.
Ainda conforme o registro, o desejo do garoto é retornar para a casa da mãe, em Guia Lopes da Laguna. A vítima ainda contou aos policiais que o pai alegou que não aceita mais retornar para a casa da mãe.
O caso foi encaminhado para a delegacia e registrado como maus-tratos, onde o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o desfecho.