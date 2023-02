Adolescente foge de moto, aponta arma e morre em confronto com a PM na Capital

Um adolescente, de 17 anos, morreu durante um confronto com o Batalhão de Choque na noite de terça-feira (31) após fugir de uma abordagem e apontar a arma para equipe policial no bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu em uma unidade de saúde.

Segundo informações da polícia, a equipe estava em patrulhamento por meio da Operação Hórus na Avenida Ministro João Arinos, quando deram voz de parada para o adolescente, que não respeitou e passou a fugir em alta velocidade e nem mesmo os sinais o fizeram parar.

Assim, os policiais iniciaram o acompanhamento pelas ruas do bairro e em determinado momento, ele perdeu o controle da direção da motocicleta e caiu no chão. Os militares tentaram uma nova abordagem, mas o suspeito apontou uma arma para a equipe.

Com receio de que ele pudesse atirar nos militares, foi feito o revide e ferido, o jovem largou a arma e foi socorrido com vida pela viatura para o CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes. Porém, ao dar entrada no posto de saúde, ele não sobreviveu.

A motocicleta usada na fuga havia sido furtada em frente ao Shopping Campo Grande.

Ainda conforme a polícia, o adolescente já tinha passagens pela polícia por estupro e furto.

