Adolescente foi assassinado enquanto vendia drogas no Alves Pereira

Luciano Pereira Lopes da Silva, de 16 anos, foi assassinado enquanto vendia drogas na noite deste domingo, no cruzamento das rua Tucuruvi com Francisco Aguiar Pimenta, no bairro Alves Pereira. A Polícia Civil encontrou pinos de cocaína na mão do adolescente.

Segundo as informações sobre a dinâmica do homicídio, a vítima estava no cruzamento, quando um veículo, possívelmente um Chevrolet Celta, estacionou e Luciano foi até ele. Mas em um momento, houve uma discussão e o pistoleiro efetuou alguns disparos.

Conforme a delegada Joilce Ramos, pelo menos sete disparos atingiram o adolescente, que não teve tempo de ser socorrido por viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros.

A maioria dos tiros atingiram o rosto e a cabeça de Luciano, que tem passagens por tráfico de drogas.

A Polícia Militar chegou pelo local e isolou a cena. Posteriormente, foi a vez do GOI (Grupo de Operações e Investigações) estar pelo local, assim como Polícia Científica e Polícia Civil para dar andamento nas investigações sobre o crime.

Até o momento, o suspeito que realizou os disparos não foi encontrado.

