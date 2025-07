Adolescente força aborto, asfixia bebê até a morte e joga corpo em lixão após término de namoro

Uma adolescente, de 17 anos, está sendo investigada por forçar um abordo no sexto mês de gestação e asfixiar o bebê prematuro até a morte antes de jogá-lo em um lixão. O caso teria acontecido no Distrito Federal. A menor foi apreendida durante o domingo (6).

De acordo com as investigações, o aborto e a morte do bebê chegaram a ser filmados com um celular pela adolescente, que teria esperado os pais viajarem para cometer o ato. Depois, a garota teria se livrado do recém-nascido ao jogá-lo no lixo.

A data exata em que tudo ocorreu ainda está sob apuração da polícia, mas os vídeos teriam sido gravados em abril deste ano.

Após conversar com os policiais, a adolescente negou que tivesse provocado o aborto, mas acabou confessando. Ela teria usado um medicamento abortivo misturado com uma pomada de uso vaginal. O bebê teria sido expelido vivo com o restante do creme vaginal.

Término de namoro - Aos policiais a adolescente afirmou que resolveu fazer o aborto após o namorado terminar com ela e abandoná-la. Os policiais não conseguiram localizar os restos mortais do bebê.

Os policiais da 8ª DP levaram a menor para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi aberto procedimento apuratório de ato infracional (PAAI).

Como não houve flagrante, a adolescente não foi apreendida. Ela foi apresentada ao Conselho Tutelar e aos responsáveis. As investigações seguem em andamento para tentar identificar o local em que o bebê foi jogado.

