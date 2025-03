Adolescente grÃ¡vida Ã© morta e criminosos 'roubam' bebÃª de dentro do ventre

Uma adolescente de 16 anos, identificada como Emilly Azevedo Sena, de 16 anos, que estava grávida de 9 meses, foi morta na noite desta quarta-feira (12), na cidade de Cuiabá, capital de Mato Grosso, e teve seu bebê roubado diretamente de seu ventre pelos criminosos.

Quatro pessoas já foram presas pelo crime, com duas delas identificadas como Christian Albino Cebalho de Arruda e Nataly Hellen Martins Pereira, de 25 anos, que havia dado entrada no Hospital e Maternidade Santa Helena afirmando que deu à luz em casa, no entanto, a equipe médica constatou que ela nem sequer chegou a estar grávida.

Segundo o delegado Caio Alexandre, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cuiabana, que está à frente do caso, o corpo de Emilly foi localizado com fios enrolados no pescoço, apontando que a jovem talvez tenha sido enforcada até a morte.

Os policiais não encontraram indícios de uso de arma de fogo ou arma branca no assassinato da adolescente. Após o crime, ela foi desovada em uma cova rasa.

“Mas depois, obviamente, pra tirar a criança, [que] está viva, aí fizeram uso de arma branca. Foram encontradas facas. A perícia continua no local para saber toda a dinâmica do que aconteceu, onde foi o ponto de imobilização dessa mãe dentro da casa, ver vestígios de sangue, pra gente entender onde começou a agressão contra ela até descambar para o ponto de desova”, explicou.

O delegado disse que o alvo dos criminosos era o bebê, e que para isso, precisavam matar a mãe. A polícia ainda trabalha para determinar o interesse dos criminosos na criança.

“A informação da família é de que ela soube que pessoas teriam donativos de roupas e ela veio aqui, na inocência de pegar essas roupas. Ela foi atraída aqui para que tirassem a criança dela com vida, e por isso a mataram. Agora, obviamente, a gente vai aprofundar para saber o real intuito”, explicou o delegado.

