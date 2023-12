Adolescente indígena foi morta depois de chamar o irmão do namorado de 'gostoso'

A adolescente Karina Ferreira Isnardi, de 16 anos, foi assassinada a facadas pelo namorado depois de dizer que o irmão dele era ‘mais gostoso’, na Aldeia Jaguapiru, em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

Durante a tarde de domingo (10), o autor identificado como Cleiton Benites Gomes, de 19 anos, falou ao site Dourados News, que o crime aconteceu porque ele perdeu a cabeça, depois de ouvir os elogios ao irmão. Os dois eram namorados.

“Ela alando que meu irmão era mais bonito, mais gostoso, sei lá. A gente transou, aí depois que levantou, que começou a brigar, eu perdi minha cabeça”, apontou.

Karina tinha sinais de ter sido abusada sexualmente. Porém, Cleiton negou o crime, dizendo que a relação sexual dos dois aconteceu antes do assassinato, de forma consentida.

Em nota oficial, a Polícia Civil detalhou que a menor foi encontrada sem as vestimentas debaixo, com sinais de violência sexual. Além disso, ela tinha marcas de asfixia na altura do pescoço e lesões aparentes perfurocortantes na região do ânus. Ao lado do corpo da vítima havia uma faca.

Cleiton foi detido por lideranças indígenas e pela Polícia Militar, e durante a condução até o Primeiro Distrito Policial, confessou que teria matado a adolescente. Diante dos fatos o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio.

Deixe seu Comentário

Leia Também