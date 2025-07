Adolescente invade escola armado com faca e mata criança de 9 anos

Um adolescente de 16 anos, que não teve o nome divulgado, foi apreendido por invadir uma escola localizada no centro da cidade de Estação, no Rio Grande do Sul. Durante o ataque, ele matou uma criança, feriu outras duas e uma professora com golpes de faca. O caso aconteceu na manhã de hoje (8).

Conforme as informações iniciais, o suspeito era conhecido dos professores e funcionários da escola. Hoje pela manhã, ele chegou dizendo que iria entregar um currículo e pediu para ir até o banheiro.

No entanto, aproveitou a distração dos funcionários para invadir uma sala do terceiro ano do ensino fundamental para atacar as crianças. O menino, identificado como Vitor André Kungel Gambirazi, de 9 anos, faleceu ainda no local.

Outras duas meninas, de 8 anos, foram socorridas, sendo que uma teve cortes na cabeça e foi liberada e a outra está internada em estado grave. A docente tem 34 anos e é atendida ao Hospital Santa Terezinha, em Erechim. Ela foi golpeada ao tentar intervir no ataque.

O Corpo de Bombeiros da cidade foi acionado para atender a ocorrência. Após o ataque, o adolescente foi apreendido e encaminhado para a delegacia.

O prefeito da cidade, Geverson Zimmermann, contou ao g1 que o rapaz usou bombinhas no chão para assustar as crianças. “Entrou na escola com uma faca, fez uso de bombinhas no chão para assustá-las. Duas foram atingidas com cortes na cabeça, de forma leve, e uma foi atingida com cortes na região do tórax", disse.

As aulas estão suspensas em toda a rede municipal por tempo indeterminado.

A Prefeitura informou que está oferecendo um espaço de acolhimento com profissionais para oferecer suporte e assistência para alunos e familiares.

"Estamos com toda a nossa equipe mobilizada, prestando apoio e assistência contínua a todas as famílias e à comunidade escolar neste período", diz comunicado da prefeitura.

