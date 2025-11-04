Menu
Adolescente inventa tentativa de sequestro para não ir à escola e boato se espalha em MS

Em nota, a Polícia Civil pediu que a população não compartilhe boatos e que informe suspeitas diretamente pelos canais oficiais

04 novembro 2025 - 17h11Brenda Assis

A Polícia Civil de Fátima do Sul informou nesta terça-feira (4) que uma adolescente inventou uma tentativa de sequestro que teria ocorrido na cidade. O caso ganhou repercussão depois que mensagens em grupos de WhatsApp alertavam sobre um carro preto circulando e tentando raptar meninas.

Conforme a polícia, a jovem procurou a delegacia na manhã de segunda-feira (3) e relatou ter sido alvo do suposto sequestro. O Setor de Investigações Gerais (SIG) foi acionado para apurar a denúncia.

Durante a investigação, os policiais perceberam inconsistências na história. Ao ser chamada novamente, a adolescente confessou que havia mentido para os pais e professores porque não queria ir à escola naquele dia.

A Polícia Civil destacou que comunicar falsamente um crime é infração prevista no artigo 340 do Código Penal, com pena de detenção, e que divulgar informações falsas que causem pânico também é considerado contravenção penal.

Em nota, a corporação pediu que a população não compartilhe boatos e que informe suspeitas diretamente pelos canais oficiais. Segundo a polícia, mensagens falsas como essa atrapalham o trabalho investigativo, desviam recursos públicos e criam medo desnecessário entre os moradores.

