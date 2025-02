Adolescente jogada para fora de caminhonete durante capotamento morre em Dourados

Marjorie Nunes Rosa, de 17 anos, morreu um dia depois do veículo em que ela está a como passageira capotar na rodovia que liga os distritos de Laranja Doce e Panambi. Natural do Paraná, seu corpo deverá ser levado para sua cidade natal.

Conforme as informações policiais, a jovem estava em uma caminhonete, dirigida pelo namorado Vitor Cesar Figueiredo Gonçalves, 20 anos, que perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o veículo.

Durante o acidente, Marjorie acabou sendo ejetada do veículo e arremessada com violência contra o solo, uma vez que não estava usando cinto de segurança. Em estado grave, ela foi socorrida com inconsciente e com traumatismo craniano, sendo levada para o Hospital da Vida, onde faleceu.

Vitor César não teve ferimentos graves, sendo medicado e liberado em seguida. De acordo com informações de familiares divulgadas pelo Dourados News, o corpo de Marjorie deverá ser levado para a cidade natal dela, no estado do Paraná, onde será velada e sepultada.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também