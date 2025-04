Adolescente leva soco-inglês para a escola e agride colegas durante briga em MS

Uma confusão entre três alunos terminou com dois deles sendo agredidos com um soco inglês dentro da Escola Estadual Luís Lopes de Carvalho, por volta das 12h40 de sexta-feira (11), em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a briga começou após um dos alunos ser acusado de furtar uma luva de bicicleta e outro colega acabou partindo para agressão física, utilizando o artefato metálico proibido. Um terceiro adolescente, que tentou defender a vítima do ataque, também foi violentamente agredido.

A diretora da instituição acionou a Polícia Militar com urgência ao presenciar o tumulto entre estudantes.

Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), onde serão responsabilizados pelos atos praticados. Apesar da violência do episódio, nenhuma das vítimas sofreu ferimentos considerados graves.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também