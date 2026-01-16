Adolescente leva tapa nas nádegas de pai de amiga em roda de tereré em Campo Grande

Homem, de 60 anos, foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual após desferir um tapa nas nádegas de uma adolescente, de 15 anos, enquanto ela tomava tereré com a amiga - cujo suspeito é o pai.

O episódio aconteceu na última quarta-feira, dia 14, quando a garota se levantou e o homem pediu para que ela lhe entregasse o tereré. Ao se aproximar, para entregar a cuia, o homem desferiu um tapa nas nádegas da vítima.

A menina assustou-se e repreendeu o homem, que começou a gritar com ela de maneira agressiva. Então a vítima disse que contaria para a mãe. Mais uma vez, o homem gritou, dizendo que não tinha medo de ninguém.

A garota foi para casa e relatou à genitora, que foi tirar satisfações com o homem. O autor disse que não tinha medo.

A mulher então, juntamente com a filha, denunciou o homem, que foi preso em flagrante, pelo crime de importunação sexual

