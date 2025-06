Adolescente mata os pais e irmão de 3 anos por não conseguir ir ver a namorada virtual

Um adolescente, de 14 anos, matou a mãe, de 37 anos, o pai, de 45 anos, e o irmão, de 3 anos, após não receber autorização para visitar a namorada virtual no estado do Mato Grosso. Após o crime, na casa da família em Itaperuna, Rio de Janeiro, ele escondeu os corpos na cisterna da casa.

Conforme o g1, na terça-feira, a avó do adolescente foi com ele à delegacia para registrar o desaparecimento deles. Os policiais foram até o local, descobriram os corpos na cisterna e levaram o menor de idade à delegacia, onde ele confessou os crimes.

Durante o depoimento, ele demonstrou frieza e disse que "faria tudo de novo". O menor explicou que esperou os pais dormirem, pegou a arma escondida debaixo da cama, e atirou na família. A arma era registrada no nome do pai, que tinha autorização como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

Para conseguir arrastar os corpos, ele utilizou produtos químicos no chão e arrastou sozinho os corpos para escondê-los na cisterna da casa da casa da família, no distrito de Comendador Venâncio.

Nos dias após o crime, parentes estranharam a falta de notícias e perguntaram ao adolescente sobre os pais. Ele mentiu, dizendo que eles tinham levado o irmão ao hospital porque o menino teria engolido um caco de vidro.

Sem conseguir contato com a família, a avó e um tio procuraram a polícia. Hospitais da região foram consultados, mas não havia nenhum registro de atendimento com os nomes das vítimas

Nesta quarta-feira (25), policiais foram até a casa da família e sentiram um forte cheiro vindo do local. Com ajuda do Corpo de Bombeiros, os corpos foram retirados da cisterna e levados para o Instituto Médico Legal (IML).

O adolescente vai responder por fato análogo aos crimes de triplo homicídio e ocultação de cadáver.

Pesquisa FGTS – Segundo a polícia, o pai dele tinha R$ 33 mil no fundo de garantia, quantia que o jovem pretendia usar para viajar a Mato Grosso, onde encontraria uma adolescente de 15 anos com quem mantinha um namoro virtual.

As investigações também apontam que ele já estaria planejando uma maneira de falsificar uma autorização de viagem interestadual em companhias de transporte, já que a família era contra o relacionamento dos dois.

A polícia investiga duas hipóteses para o crime: uma delas é a de que os pais do adolescente eram contra o relacionamento virtual que o garoto mantinha. A outra é a de que os assassinatos foram cometidos por motivação financeira.

"Essas proibições e o desagrado dos pais em relação ao relacionamento virtual dele com a menina de outro estado parecem ter sido fatores importantes. Foi isso que ele nos contou, pelo menos. No entanto, também existe a possibilidade de que a motivação tenha sido a ganância, já que ele sabia que o pai teria uma quantia significativa a receber do FGTS. Tudo isso ainda está sendo investigado”, disse Carlos Augusto Guimarães, titular da 143ª DP (Itaperuna).

A polícia também investiga se a namorada virtual teria algum tipo de influência direta ao sobre o adolescente que resultou no crime. Ela já foi localizada identificada nesta quinta-feira (26) e conduzida para a delegacia de Água Boa (MT).

“Nada impede dela ter participado virtualmente. Se ela participou virtualmente, de forma a induzir, quer dar ideia ou instigar, quer reforçar a ideia da prática desses crimes, ela pode responder pelos meios devidos desse adolescente”, completou o delegado Carlos Augusto Guimarães, titular da 143ª DP.

