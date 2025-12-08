Menu
Polícia

Adolescente matou o pai após ter pedido para andar de cavalo negado em Coxim

Delegada decidiu pedir a internação do garoto, apreendido após o crime em uma fazenda da cidade

08 dezembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Damião foi morto a golpes de facaDamião foi morto a golpes de faca   (Redes Sociais)

O adolescente, de 14 anos, apreendido após matar o próprio pai Damião Alves Nogueira, de 41 anos, a facadas em uma propriedade rural de Coxim, no começo da noite de sábado, dia 6, afirmou em depoimento que cometeu o crime após ter o pedido para andar de cavalo negado.

A delegada que atua no caso, Andressa Vieira, decidiu pedir a internação do garoto, podendo ter um prazo de 45 dias a três anos, conforme preconiza o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Segundo informações divulgadas pelo site Edição MS, o garoto e o pai começaram a discutir devido ao pedido para andar a cavalo. Damião, no entanto, negou, alegando que o proprietário da fazenda estava no local, onde o animal também deveria ficar.

A discussão entre pai e filho se intensificaram, quando o adolescente pegou uma faca e desferiu cerca de três golpes contra Damião, onde um desses atingiu o pescoço. O pai morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Ainda conforme o site local, pai e filho tinham uma relação conturbada. No local dos fatos, ainda estavam a namorada de Damião e o irmão do adolescente, de 8 anos, que presenciaram o crime.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

