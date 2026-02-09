Menu
Menu Busca segunda, 09 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Adolescente morre afogado em lago de Miranda

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas encontrou o corpo após 30 minutos de buscas na região

09 fevereiro 2026 - 18h11Brenda Assis
O csao foi registrado na tarde de ontemO csao foi registrado na tarde de ontem   (Veja Folha)

Um adolescente de 17 anos morreu após se afogar em um rio no município de Miranda, na tarde deste domingo (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem ficou submerso por cerca de uma hora antes de ser encontrado.

De acordo com as informações detalhadas pelo site Veja Folha, a corporação dos bombeiros contaram que o adolescente passeava com familiares quando tentou atravessar um lago e acabou se afogando. O irmão da vítima acionou os bombeiros informando que o jovem já estava submerso havia quase uma hora.

As equipes iniciaram as buscas com apoio de uma embarcação e, após cerca de 30 minutos de varredura, localizaram o corpo.

A Polícia Civil foi acionada para os procedimentos no local. Em seguida, o corpo foi liberado para a funerária.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dados mostram diminuição no número de letalidade policial em MS
Polícia
Mato Grosso do Sul reduz letalidade policial em 31% e vai na contramão do país
O acidente aconteceu na madrugada de hoje
Polícia
Casal morre durante acidente de moto em Aquidauana
Gata ficou ferimentos graves após episódio de maus-tratos
Polícia
Justiça solta mulher presa por arremessar gata do 12º andar
A vítima morreu ainda no local do acidente
Polícia
Motorista morre durante acidente em Aquidauana
Ilustrativa
Polícia
Jovem invade casa ao ser esfaqueado por adolescente no Tarumã
VÍDEO: Motociclista morre ao bater na traseira de caminhão em Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Motociclista morre ao bater na traseira de caminhão em Campo Grande
Reprodução
Polícia
Trabalhadores são agredidos e expulsos de alojamento em Nova Guarita
Marcas de sangue ficaram pelo local da casa após confronto
Polícia
Ministério Público deve ir ao local de mortes em confrontos policiais em MS
Arma que pode ter sido usada no crime foi apreendida
Polícia
Homem pode ter sido morto por desavença financeira em Santa Rita do Pardo
Um dos carros usados no transporte irregular
Polícia
Motoristas clandestinos são detidos por expor turistas a risco em MS

Mais Lidas

Gislaine Esther Lubas Moreira Moura
Geral
Morre a advogada e professora Gislaine Moura
Lucas Bitencourt em visita a Escola João de Paula Ribeiro
Educação
Kits escolares não chegam a todos e prefeitura joga entrega para após o Carnaval
Imagem ilustrativa
Polícia
Menina de 2 anos é embebedada e socorrida com traumatismo craniano na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
Passageiro se sente ameaçado depois de levar 'cantada' em corrida de moto por aplicativo