Adolescente morre afogado em lago de Miranda

Um adolescente de 17 anos morreu após se afogar em um rio no município de Miranda, na tarde deste domingo (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem ficou submerso por cerca de uma hora antes de ser encontrado.
De acordo com as informações detalhadas pelo site Veja Folha, a corporação dos bombeiros contaram que o adolescente passeava com familiares quando tentou atravessar um lago e acabou se afogando. O irmão da vítima acionou os bombeiros informando que o jovem já estava submerso havia quase uma hora.
As equipes iniciaram as buscas com apoio de uma embarcação e, após cerca de 30 minutos de varredura, localizaram o corpo.
A Polícia Civil foi acionada para os procedimentos no local. Em seguida, o corpo foi liberado para a funerária.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Mato Grosso do Sul reduz letalidade policial em 31% e vai na contramão do país
Polícia
Casal morre durante acidente de moto em Aquidauana
Polícia
Justiça solta mulher presa por arremessar gata do 12º andar
Polícia
Motorista morre durante acidente em Aquidauana
Polícia
Jovem invade casa ao ser esfaqueado por adolescente no Tarumã
Polícia
VÍDEO: Motociclista morre ao bater na traseira de caminhão em Campo Grande
Polícia
Trabalhadores são agredidos e expulsos de alojamento em Nova Guarita
Polícia
Ministério Público deve ir ao local de mortes em confrontos policiais em MS
Polícia
Homem pode ter sido morto por desavença financeira em Santa Rita do Pardo
Polícia