Adolescente morre afogado em lago de Miranda

Um adolescente de 17 anos morreu após se afogar em um rio no município de Miranda, na tarde deste domingo (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem ficou submerso por cerca de uma hora antes de ser encontrado.

De acordo com as informações detalhadas pelo site Veja Folha, a corporação dos bombeiros contaram que o adolescente passeava com familiares quando tentou atravessar um lago e acabou se afogando. O irmão da vítima acionou os bombeiros informando que o jovem já estava submerso havia quase uma hora.

As equipes iniciaram as buscas com apoio de uma embarcação e, após cerca de 30 minutos de varredura, localizaram o corpo.

A Polícia Civil foi acionada para os procedimentos no local. Em seguida, o corpo foi liberado para a funerária.

