Adolescente morre ao ser atropelada por carro na MS-289

Uma adolescente, ainda não identificada, foi encontrada morta durante a tarde de sábado (14), na MS-289, próximo de um dos acessos à Aldeia Taquapiry, localizada na zona rural de Coronel Sapucaia. A suspeita é que a vítima tenha sido atropelada e abandonada no local pelo motorista.

Conforme as informações policiais, populares que passavam pelo local avistaram o corpo da menor caído às margens da rodovia e acionaram as autoridades. Ao chegar no endereço indicado, os policiais encontraram a vítima sem vida, com lesões compatíveis de atropelamento.

Apesar das marcas no corpo da menor, os policiais não encontraram nenhum veículo nas intermediações de onde aconteceu o acidente. Além disso, não tinham testemunhas que pudessem informar os detalhes do caso.

A Perícia Técnica chegou a fazer analises no local, mas não foram encontradas marcas ou danos estruturais que indicassem um acidente recente. Segundo o registro policial, o corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) e Amambai, onde passará por exame de necropsia.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

