Menu
Menu Busca segunda, 18 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Adolescente morre ao sofrer acidente grave em Santa Rita do Pardo

Ele teria perdido o controle de direção do veículo e sofrido uma queda

18 agosto 2025 - 15h24Brenda Assis
O acidente aconteceu na noite de sexta-feiraO acidente aconteceu na noite de sexta-feira   (Foto: Elenize Oliveira/Cenário MS)

Um adolescente, de 14 anos, morreu ao sofrer um grave acidente de moto a noite de sexta-feira (15), na zona rural de Santa Rita do Pardo, região do Assentamento Mutum.

Conforme as informações do site Cenário MS, o menor era piloto de uma moto Yamaha Factor 125 branca com placas de Três Lagoas. Em determinado momento, ele teria perdido o controle de direção e caído ao solo.

Por conta da queda, o menor morreu ainda no local do acidente. Não chegou a ser mencionado quem teria encontrado o rapaz, sabendo apenas que as equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender o caso.

Além disso, o corpo dele foi encaminhado para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), onde passou por exames de necropsia. O caso é investigado pelas autoridades locais.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Santa Casa da Capital
Polícia
Homem morre na Santa Casa após ser eletrocutado em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado após bater em 'garota do job' ao se recusar a pagar por programa
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
Homem atira para o alto e acaba preso horas depois em Campo Grande
Polícia
Homem atira para o alto e acaba preso horas depois em Campo Grande
Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
Polícia
Acusado de matar mulher a facadas no Los Angeles é preso em Mato Grosso
O ataque aconteceu na tarde de domingo
Polícia
Família é resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ataque de abelhas matar animais em MS
Comerciante é morto a tiros na frente da esposa grávida em Ponta Porã
Polícia
Comerciante é morto a tiros na frente da esposa grávida em Ponta Porã
Pamela Mirella Ferreira de Lima, vítima do ataque
Justiça
Travestis que mataram Pâmela queimada vão a júri popular em Campo Grande
Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro
Polícia
Idoso é chamado de "caloteiro" ao solicitar nota fiscal de serviço de guincho na Capital

Mais Lidas

Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
Drogas estavam escondidas na caminhonete e em uma casa
Polícia
Denúncia leva ROMU a encontrar caminhonete com 635 quilos de drogas no Lageado
Cachorrinha foi resgatada por uma ONG
Interior
JD1TV: Idoso que praticou zoofilia com cadela pode ser internado compulsoriamente em MS