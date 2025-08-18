Adolescente morre ao sofrer acidente grave em Santa Rita do Pardo

Um adolescente, de 14 anos, morreu ao sofrer um grave acidente de moto a noite de sexta-feira (15), na zona rural de Santa Rita do Pardo, região do Assentamento Mutum.

Conforme as informações do site Cenário MS, o menor era piloto de uma moto Yamaha Factor 125 branca com placas de Três Lagoas. Em determinado momento, ele teria perdido o controle de direção e caído ao solo.

Por conta da queda, o menor morreu ainda no local do acidente. Não chegou a ser mencionado quem teria encontrado o rapaz, sabendo apenas que as equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender o caso.

Além disso, o corpo dele foi encaminhado para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), onde passou por exames de necropsia. O caso é investigado pelas autoridades locais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também