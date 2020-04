Adolescente morre após ser alvejado em frente casa de avó

Flávio Veras, com informações do Edição MS

Um adolescente de 15 anos foi morto a tiro na tarde desta quinta-feira (23), em frente a uma residência, em Coxim. A vítima estaria em frente à casa da avó com colegas quando foi alvejado por um disparo no peito.

Segundo reportagem do site Edição MS, o autor teria chegado numa motocicleta e disparou várias vezes, mas, aparentemente, só um tiro acertou a vítima, que correu para dentro da casa e morreu no quintal. Os colegas não teriam sido atingidos.

As polícias Civil e Militar já trabalham no caso. Antes de morrer, o adolescente confessou ter matado, no ano passado, José Salvador Silva Filho, 60 anos, mais conhecido como Zé Côco. Ele deixou a UNEI (Unidade Estadual de Internação) no final do mês passado.

Dois dias após chegar em Coxim o adolescente foi flagrado no endereço que morreu ingerindo bebida alcoólica, o que levou sua avó, Maria Cristina Rodrigues da Silva, de 55 anos, para a prisão. Ela só saiu depois de pagar fiança.

Ele é irmão de menor infrator, de 17 anos, que também tem várias passagens na polícia. No final de abril esse adolescente foi apreendido depois de esfaquear o próprio tio, um zelador João Andrade dos Santos, de 54 anos.

Suspeito ainda não foi identificado.

Deixe seu Comentário

Leia Também