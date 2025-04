Adolescente morre na Santa Casa da Capital após ser baleado no rosto

Um adolescente de 17 anos, identificado como F.S, morreu na madrugada deste sábado (12), após ser alvejado com um tiro no rosto na noite de ontem na Rua dos Galos, em Chapadão do Sul.

Segundo informações da Polícia Militar, o jovem foi abordado por dois homens encapuzados dentro da própria casa. Um disparo atingiu o rosto e outro a mão do rapaz. Os dois fugiram e a vítima foi amparada por testemunhas que acionaram os militares que agiram para a preservação do local.



Ele foi levado por terceiros até o Hospital Municipal de Chapadão do Sul, onde foi estabilizado e transferido em “Vaga Zero” para a Santa Casa de Campo Grande, mas acabou falecendo após três paradas cardiorrespiratórias.



A Polícia Civil foi acionada e fez diligências atrás dos suspeitos, mas não teve sucesso em encontrá-los e investiga a motivação do crime.



