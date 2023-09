Adolescente passa mal após comer brigadeiro com maconha no banheiro da escola

Uma adolescente, de 15 anos, acabou passando mal no banheiro da escola depois de comer brigadeiro com maconha, na tarde desta quarta-feira (6), em Três Lagoas. A menina estava acompanhada de mais duas amigas, quando experimentou o doce com a droga.

Segundo o site Fatos MS, as três estavam no banheiro da escola quando comeram o brigadeiro. No entanto, elas acabaram sendo flagradas e uma delas acabou passando mal.

Para a diretora do colégio, uma das meninas contou que a maconha seria da irmã. A receita para o ‘brisadeiro’ teria sido encontrada na internet. Os pais das aulas foram acionados para ir até a instituição de ensino.

Após o registro da ata na escola, todos foram levados para a delegacia do município, onde o caso foi registrado.

