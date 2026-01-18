Adolescente pede ajuda a vizinha após ser dopada e espancada por familiares na Capital

Adolescente, de 14 anos, procurou uma vizinha para pedir ajuda na madrugada deste domingo, dia 18, após ser dopada e agredida por familiares, no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.
A mulher que acionou as autoridades, se assustou, pois estava com algumas pessoas ingerindo bebida alcoólica e de repente, a garota entrou na residência dizendo sobre as agressões.
Segundo consta no boletim de ocorrência, a adolescente disse num primeiro momento que a mãe teria provocado os arranhões no pescoço dela, mas depois, disse que as agressões partiram de um familiar da mãe.
Ela relatou para a Polícia Militar que durante o sábado, dia 17, a mãe encaminhou ela para a casa da familiar, pois o companheiro - e padrasto da vítima - retornaria de uma clínica de reabilitação.
Porém, a familiar recebeu a ligação da mãe da vítima, dizendo que ela só deveria retornar para a casa na segunda-feira, dia 19. No entanto, ocorreu que a garota retornou para a casa antes do previsto.
Mãe e filha tiveram uma discussão e posteriormente, a mulher ofereceu uma bebida para ela, que causou sonolência na menina, que acabou pegando no sono e foi acordada com socos, fugindo da residência. Assim, ela procurou uma vizinha para pedir ajuda.
A adolescente foi levada para a delegacia e apresentava escoriações no pescoço e nos lábios. O caso foi registrado como maus-tratos.Reportar Erro