Polícia

Adolescente pede ajuda a vizinha após ser dopada e espancada por familiares na Capital

Garota apresentava arranhões no pescoço e escoriações nos lábios

18 janeiro 2026 - 14h14Luiz Vinicius
Diversas viaturas da Polícia Militar foram empenhadas para o localDiversas viaturas da Polícia Militar foram empenhadas para o local   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Adolescente, de 14 anos, procurou uma vizinha para pedir ajuda na madrugada deste domingo, dia 18, após ser dopada e agredida por familiares, no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

A mulher que acionou as autoridades, se assustou, pois estava com algumas pessoas ingerindo bebida alcoólica e de repente, a garota entrou na residência dizendo sobre as agressões.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a adolescente disse num primeiro momento que a mãe teria provocado os arranhões no pescoço dela, mas depois, disse que as agressões partiram de um familiar da mãe.

Ela relatou para a Polícia Militar que durante o sábado, dia 17, a mãe encaminhou ela para a casa da familiar, pois o companheiro - e padrasto da vítima - retornaria de uma clínica de reabilitação.

Porém, a familiar recebeu a ligação da mãe da vítima, dizendo que ela só deveria retornar para a casa na segunda-feira, dia 19. No entanto, ocorreu que a garota retornou para a casa antes do previsto.

Mãe e filha tiveram uma discussão e posteriormente, a mulher ofereceu uma bebida para ela, que causou sonolência na menina, que acabou pegando no sono e foi acordada com socos, fugindo da residência. Assim, ela procurou uma vizinha para pedir ajuda.

A adolescente foi levada para a delegacia e apresentava escoriações no pescoço e nos lábios. O caso foi registrado como maus-tratos.

