Adolescente perde cinco dedos ao soltar 'rojão' em Corumbá

Um adolescente de 16 anos perdeu os cinco dedos de uma das mãos depois que um rojão explodiu enquanto ele soltava fogos de artifício em Corumbá, na madrugada de Natal. O acidente ocorreu logo após a meia-noite no bairro Guatós, quando o jovem participava de uma confraternização familiar.

O rapaz foi socorrido por volta das 2h, e levado ao Pronto-Socorro Municipal com fratura exposta e passou por cirurgia ainda na madrugada.

A explosão do rojão provocou ferimentos graves nas mãos do garoto e, conforme a família, resultou na perda dos cinco dedos.

Após o procedimento, permanece internado na Santa Casa de Corumbá, em estado estável e consciente, segundo a unidade de saúde.

O jovem segue sob observação médica em um quarto da Santa Casa, com o quadro clínico descrito como estável pela instituição.

