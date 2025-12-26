Menu
Adolescente perde cinco dedos ao soltar 'rojão' em Corumbá

Ele foi operado na Santa Casa e segue sob observação

26 dezembro 2025 - 08h38Sarah Chaves
Santa Casa de Corumbá Santa Casa de Corumbá   (Divulgação )

Um adolescente de 16 anos perdeu os cinco dedos de uma das mãos depois que um rojão explodiu enquanto ele soltava fogos de artifício em Corumbá, na madrugada de Natal. O acidente ocorreu logo após a meia-noite no bairro Guatós, quando o jovem participava de uma confraternização familiar.

O rapaz foi socorrido por volta das 2h,  e levado ao Pronto-Socorro Municipal com fratura exposta e passou por cirurgia ainda na madrugada.

A explosão do rojão provocou ferimentos graves nas mãos do garoto e, conforme a família, resultou na perda dos cinco dedos.

Após o procedimento, permanece internado na Santa Casa de Corumbá, em estado estável e consciente, segundo a unidade de saúde. 

O jovem segue sob observação médica em um quarto da Santa Casa, com o quadro clínico descrito como estável pela instituição.

