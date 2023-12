Adolescente perde o controle de moto na chuva e bate em árvore em MS

Um adolescente, de 16 anos, ficou ‘todo ralado’ e com dores no corpo depois de a moto que ele pilotava bater em uma árvore, durante a noite de terça-feira (12), na Avenida Paraná, em Chapadão do Sul.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Corpo de Bombeiros para ir até o local fazer o acompanhamento do caso.

Ao chegar no local, os militares foram informados de que o adolescente estava em uma moto motocicleta de trilha, de cor laranja, seguindo pela avenida. Em determinada altura, por conta da chuva forte, ele perdeu o controle e saiu da pista, colidindo contra a árvore.

Por conta da colisão o menino reclamava de dores pelo corpo, sendo levado pelo Corpo de Bombeiros para o hospital do município.

Após os levantamentos feitos no local, a motocicleta foi recolhida para o pátio do Detran. Os policiais registraram o caso como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.

