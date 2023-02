Adolescente procura a polícia e diz não suportar mais apanhar da mãe

Sarah Chaves, com informações do Sidrolândia News

Segundo a adolescente de 15 anos que procurou ajuda ao Conselho Tutelar e a Polícia Civil de Sidrolândia, as surras são praticadas com cinto, fios e até mesmo cabo de vassoura, e ainda disse que em uma destas agressões, teve o punho cortado.

A mãe da menina que mora em Sidrolândia na área da união invadida denominada “Acampamento Jatobá”, registrou um boletim por desaparecimento da filha, mas em seguida foi descoberto o paradeiro da mesma.Segundo a menina, ela saiu da casa da mãe cansada de tanta agressão e foi morar com seu irmão.

A mãe ao descobrir o seu paradeiro, entrou em contato e disse para voltar para casa “senão iria apanhar”, ela respondeu que não e que iria procurar ajuda junto ao Conselho Tutelar e a Polícia.

Será apurado pelos órgãos de proteção, a denúncia de que a adolescente fica por muitas vezes trancada em casa, liberada apenas para ir à escola.

A filha disse à mãe que deseja morar com o pai, mas a mãe não providência a guarda para ele.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, que irá investigar a denúncia e posteriormente tomar as devidas providências.

