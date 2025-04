Adolescente procura delegacia e denuncia que era estuprada pelo padrasto há anos em MS

Uma adolescente, de 17 anos, procurou a delegacia durante esta terça-feira (22) para denunciar que sobre abusos sexuais que sofre do padrasto há aproximadamente 8 anos. O crime seria praticado com o consentimento de sua mãe.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, a menor contou para as autoridades que é vítima de estupro e violência doméstica desde que tinha 9 anos de idade. Ela detalhou que o crime começou com o homem passando a mão em seu corpo e nas partes íntimas, sendo advertida pelo autor de que, caso contasse à mãe, ele “acabaria com ela”.

Ela informou ainda que, aos 14 anos, decidiu relatar os fatos à genitora, que não acreditou na denúncia e, além de desacreditar, a agrediu fisicamente. Na ocasião, o padrasto negou as acusações.

Os abusos e ameaças, continuaram ocorrendo com frequência. Aos 15 anos, sua mãe após ver ela com amigo durante o dia, a noite teria chamado a vítima até o quarto do casal e a fez tirar a roupa e deitar na cama. A mãe deitou ao lado nua, segurando a sua boca para não gritar e passando a mão no seio, então seu padrasto tirou sua virgindade.

Após esse fato, era frequente o abuso por parte do homem, e a mãe sabia de tudo. Depois de algum tempo sua mãe sempre a chamava para realizar atos sexuais com o casal, chegando a oferecer dinheiro ou outra coisa que ela quisesse.

Há aproximadamente dois meses, diante da continuidade dos abusos e da falta de apoio familiar, a vítima deixou o convívio doméstico e passou a residir com o namorado na zona rural. Recentemente a adolescente descobriu estar gestante.

Temendo que sua irmã mais nova possa sofrer os mesmos abusos, ela decidiu buscar auxílio junto às autoridades policiais e formalizar a denúncia. O caso é investigado.

