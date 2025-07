Adolescente quase bate em bebê de 4 meses ao dar joelhada na esposa em Dourados

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido após bater na esposa, de 24 anos, que estava com uma criança de 4 meses no colo. O caso aconteceu em uma área de invasão, localizada próxima ao anel viário de Dourados.

Conforme as informações policiais, o casal começou a brigar por volta das 18h30. Por conta da agressividade do menor, a jovem saiu correndo com o bebê no colo, mas foi alcançada.

Ele então desferiu uma joelhada na mulher, quase atingindo a criança. Diante da situação, a polícia foi acionada e autuou um homem por ato infracional análogo ao crime de violência doméstica.

O caso foi registrado como DEPAC (Delegacia Especializada de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também