Adolescente que atirou em colegas pode ter agido por rejeição amorosa

A Polícia Militar de Minas Gerais informou, no final da manhã desta quinta-feira (7), que um possível amor não correspondido pode ter motivado o adolescente de 17 anos a atirar contra os colegas na escola estadual Orlando Tavares, em Belo Horizonte

De acordo com o tenente-coronel Fábio Marinho, o suspeito do crime confessou aos policiais que fez o ataque em "retaliação a duas alunas" da escola. Em relato, outros estudantes disseram que o autor queria se relacionar com duas jovens, uma do primeiro ano do ensino médio e outra do segundo, contudo, a intenção não teria sido correspondida.

Marinho conta que os jovens ficaram surpresos com o ataque, tendo em vista o bom histórico do adolescente que confessou o crime.

Caso

Um estudante invadiu a Escola Estadual Orlando Tavares, localizada no interior de Ponto Marambaia (BH), na manhã desta quinta-feira (7), armado com uma pistola e uma faca, e atirou contra dois alunos de 16 anos.

A Secretaria de Estado de Educação informou que já está com uma equipe no local para acompanhar o caso e apoiar a escola, famílias e vítimas. A pasta esclareceu, ainda, que o atirador teria pulado o muro do colégio para entrar no local.

De acordo com a unidade de saúde, os feridos foram atendidos imediatamente. Um deles passou por transfusão de sangue e será transferido para um hospital da cidade de Teófilo Otoni. A instituição não comentou o estado de saúde do outro adolescente.

