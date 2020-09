Adolescente que atirou em Isabele pode pegar 3 anos de internação

Sarah Chaves, com informações do Estadão Mato Grosso

A adolescente de 14 anos que realizou o disparo que matou Isabele Guimarães Ramos, 14, no dia 12 de julho em uma residência no bairro Alphaville I, poderá pegar a pena máxima de internação de três anos, a ser cumprida em um complexo socioeducativo.

Pena ficou pré definida após o delegado Wagner Bassi Junir da Delegacia Especializada do Adolescente (DEA), concluir que a garota cometeu ato infracional análogo a homicídio doloso (quando há intenção de matar).

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), um adolescente não pode ser responsabilizado pelos seus crimes e como medida punitiva está sujeito a sanções como advertência, prestar serviços comunitários e a consequência máxima de uma pena é a internação. O estatuto prevê uma internação em estabelecimento educacional pelo período de no máximo três anos.

O namorado da adolescente, que foi o responsável por levar a arma de fogo, foi apontado de ter cometido ato infracional análogo ao porte de arma de fogo. “O doloso acontece quando o infrator quer o resultado, quer matar ou quando assume o risco. Para nós, a conduta (de apontar a arma para Isabele) é dolosa por no mínimo ter assumido o risco de matar a vítima. Ela era uma adolescente treinada, capacitada e quando a gente faz treinamento em curso de tiro, antes de pegar em arma a gente aprende a situação de segurança, que é desmuniciar e olhar se a arma está desmuniciada. Ela era uma adolescente treinada e já tinha essa capacitação de segurança. Ao manusear a arma no banheiro com a amiga, na altura e proximidade que foi da vítima, ela assumiu o risco de gerar a morte da adolescente”, detalhou o delegado.

O delegado ainda explicou que para que o casal seja internado vai depender de uma decisão judicial, que será feita após a análise do inquérito.

Deixe seu Comentário

Leia Também