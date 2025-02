Adolescente que estava sumindo desde domingo é encontrado morto em área de mata

O adolescente, de 15 anos, que estava desaparecido desde domingo (2), foi encontrado sem vida durante a tarde de quarta-feira (5), em uma mata ciliar localizada na Rua Maranhão, conhecida como antigo lixão, em Caarapó.

Conforme as informações do site Portal da Cidade Caarapó, o corpo foi localizado durante a tarde desta quarta-feira (5). Equipes do Corpo de Bombeiros de Caarapó e da Polícia Militar foram acionadas por populares.

Durante os primeiros levantamentos, foi encontrada uma espingarda próxima ao corpo. Porém, as causas da morte não chegaram a ser divulgadas pelas autoridades.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica também foram acionadas para ir até o local.

