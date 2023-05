Adolescente que provocou ataque em escola ficará em Unei de Campo Grande

O adolescente, de 15 anos, que provocou um ataque a uma escola na tarde de quinta-feira (18), ficará internado em uma Unei (Unidade Educacional de Internação) de Campo Grande até que seja realizado todos os trâmites da investigação.

Ex-aluno da Escola Municipal Bernardo Franco Baís, na Avenida Calógeras, o garoto esfaqueou uma mãe de um aluno, uma advogada, de 46 anos, na entrada da unidade de ensino.

Segundo as informações, ele teria escolhido sua vítima de maneira aleatória. O adolescente estava armado com quatro facas e uma marreta em sua mochila.

Ainda é investigado um suposto abuso sexual cometido contra ele, enquanto ele era aluno da escola municipal e isso teria desencadeado sua retaliação.

O JD1 Notícias entrou em contato com Guilherme Cury que está atuando na defesa do adolescente e da mãe do garoto. "Existe essa possibilidade", disse sobre o suposto abuso.

A mãe, ainda segundo Cury, não tinha conhecimento desse abuso e que ficou sabendo dessa possibilidade apenas na delegacia. Sobre a questão do ataque, também a mulher não suspeitou de nenhum atitude suspeita, deixando-a em choque ao tomar ciência do que havia acontecido.

"Ele nem ia para a escola, acordou atrasado e não ia para a escola. Ela [a mãe] saiu para trabalhar e quando ela voltou, o filho não estava", explicou o advogado.

