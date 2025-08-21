Adolescente que se afogou em piscina de clube morre em Campo Grande

Morreu durante a quarta-feira (20), o adolescente, de 15 anos, que se afogou em uma das piscinas do Tênis Clube, na região do José Abrão, em Campo Grande. O caso aconteceu no último domingo (17).

Informações repassadas a reportagem apontam que a vítima chegou a ser socorrida por alguns frequentadores, já que o clube não desprovia de salva-vidas no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e foi necessário manobras de reanimação no garoto, que foi estabilizado e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

A vítima permaneceu internada durante os últimos dias, inclusive estando sedado, no entanto, não resistiu e faleceu na noite desta quarta-feira.

No dia seguinte ao ocorrido, na segunda-feira, dia 18 de agosto, o Tênis Clube usou as redes sociais para publicar uma nota oficial, dizendo que vai revisar os procedimentos da área de lazer e reforçar os protocolos de segurança.

Veja a nota na íntegra, assinada pelo diretor do clube, Joanir Cesar de O. Silva:

"O Tênis Clube de Campo Grande, vem a público manifestar sua profunda consternação pelo acidente ocorrido em suas dependências no último domingo (17), envolvendo um adolescente que segue em atendimento médico.

Desde o primeiro momento, o Clube prestou todo o apoio necessário no socorro e permanece acompanhando a evolução clínica da vítima.

O Clube está apurando os acontecimentos e reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade e a confiança junto aos associados e à comunidade, colaborando integralmente com as autoridades competentes para os devidos esclarecimentos.

Como medida imediata, a diretoria determinou reforço nos protocolos de segurança e revisão dos procedimentos de acesso às áreas de lazer, visando garantir a integridade de todos os frequentadores".

