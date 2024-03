Adolescente sÃ£o flagrados com drogas para o trÃ¡fico no centro da Capital

Durante patrulhamento na área central, uma equipe da Guarda Civil Metropolitana apreendeu ma tarde de sábado (30), quatro adolescentes com drogas na Dom Aquino, altura do Correios em Campo Grande.



Quando o grupo avistou a viatura da GCM, os quatro fugiram tentando escapar, quando os agentes viram um deles, jogando algo ao pé de uma árvore.



A Guarda conseguiu abordar os quatro e o jovem que jogou uma porção fora, foi identificado como N.V.S de 15 anos, com ele foi encontrado de 7,80 gramas de cocaína.



Já o adolescente W.G.R de 16 anos portava 13,50 gramas de substância análoga a cocaína. Outro adolescente de 17 anos foi flagrado apenas com dinheiro, celular e 1 cartão. O quarto envolvido, também de 16 anos portava 11,40 gramas de substância análoga a cocaína e 7 gramas de maconha.



O grupo alegou que eles andam com certa quantia de entorpecentes para conseguirem dinheiro.



As drogas foram enviadas para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) e os menores encaminhados para a Delegacia por tráfico de drogas.

