Adolescente se entrega e confessa assassinato de ‘Soldado’

Um adolescente de 15 anos teria confessado o assassinato de Ivaldo Pereira conhecido como ‘Soldado’ morto a tiros em uma reciclagem, no dia 11 de outubro. O jovem teria se apresentado na delegacia de Sidrolândia, que fica a 70 km de Campo Grande, nesta quinta-feira (22).

Ivaldo foi alvejado com diversos disparos de arma de fogo, vindo a falecer minutos após ser socorrido. O crime ocorreu em uma reciclagem localizada na Rua João Márcio Ferreira, Bairro São Bento, no dia 11.

Segundo o site Sidrolândia News, o garoto entregou a arma do crime e contou que cometeu o assassinato por que no dia anterior ‘Soldado’ teria discutido com o amigo Rodrigo Queiroz, conhecido por ‘Fumaça’ que acabou assassinado. O adolescente ainda disse que havia sido ameaçado por Ivaldo.

Com medo de ser morto por ‘Soldado’, o garoto pegou o revólver e matou a tiros em uma reciclagem no bairro São Bento.

A Polícia Civil concluiu as investigações e o procedimento será encaminhado ao Poder Judiciário, para que seja apurada a responsabilidade do menor pela prática de ato infracional análogo a Homicídio.

Deixe seu Comentário

Leia Também