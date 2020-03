Adolescente se irrita e esfaqueia o tio apÃ³s buzinada no portÃ£o

Sarah Chaves, com informações do Coxim Agora

O zelador João Andrade dos Santos, 54 anos, foi esfaqueado pelo sobrinho de 17 anos, na noite de sábado (28), e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros no Jardim dos Pequis em Coxim.



Conforme o Coxim Agora, a vítima chegou em casa buzinando com o carro, o que teria irritado o jovem que pegou uma faca desferiu o golpe atingindo o abdômen que acabou perfurando o pulmão do tio e também feriu a mão dele.



João foi levado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva.



Posteriormente o adolescente foi localizado pela Polícia Militar em um estado muito exaltado, ele foi encaminhado para a 1ª delegacia de Polícia Civil de Coxim onde será iniciado por ato infracional tentativa de homicídio.



