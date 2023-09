Adolescente suspeito de matar 'Renatinho' é baleado em confronto com a PM em Chapadão

Um adolescente, que não teve a identidade divulgada, foi baleado durante um confronto com a Polícia Militar na tarde desta terça-feira (19), na Avenida Rio Grande do Norte, em Chapadão do Sul. Ele é o principal suspeito de ter assassinado “Renatinho” de 18 anos, durante essa madrugada.

Segundo as informações iniciais, as equipes da Polícia Civil e Militar montaram uma força tarefa para localizar o assassino de Renatinho.

O adolescente, que estava de passageiro em um carro de aplicativo, teria tentado sacar uma pistola ao ver as equipes policiais. Quando um dos militares viu a ação, atirou no rapaz duas vezes.

Ele foi socorrido ainda com vida até o Hospital Municipal, de acordo com o site O Correio News. A arma que o adolescente portava foi apreendida.

O caso é investigado pelas autoridades policiais.

Deixe seu Comentário

Leia Também