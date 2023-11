Adolescente tentava arrumar bomba de poço quando morreu no Centenário

O adolescente de 15 anos que morreu na tarde desta terça-feira (14), em uma loja de carros na Rua Lagoa da Prata, no Bairro Jardim Centenário, em Campo Grande, tentava arrumar uma bomba de água defeituosa quando acidentalmente encostou em um fio desencapado que causou o acidente fatal.

À reportagem, uma vizinha contou que ouviu um grito de socorro, que acreditava ser do jovem, mas não foi investigar o que estava acontecendo. Foi somente depois, quando ouviu os gritos de socorro da mãe do adolescente, que estava pedindo ajuda na vizinhança, que ela soube o que estava acontecendo.

O estabelecimento onde o acidente ocorreu contava com um poço semi artesiano, ou seja, um que necessita de bombas para a retirada de água acumulada. Foi este equipamento em questão que não estava funcionando e causou o acidente.

Segundo informações obtidas no local, o jovem tentou arrumar a bomba de água quando, acidentalmente, encostou no fio desencapado, levando o choque elétrico fatal.

No momento do acidente, ele estava sozinho no local, já que sua mãe havia saído para buscar alguns documentos referentes a um dos veículos que eram comercializados na loja. Foi só quando ela voltou que encontrou o filho, já quase sem vida, e tentou socorre-lo.

Durante a tentativa de resgate, a mulher também foi eletrocutada, porém, foi resgatada por uma vizinha, que desligou a chave de energia do estabelecimento, possibilitando que pudessem retirar o fio desencapado da mão do adolescente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, porém, o jovem não resistiu à descarga elétrica e foi dado como morto ainda no local.

A perícia está no local, junto com as equipes da Polícia Civil, realizando as diligências necessárias.

